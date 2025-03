Gasser, Karl & Co. jagen in St. Moritz Edelmetall

Den Auftakt macht am Dienstag auf der Buckelpiste in der Qualifikation nur Avital Carroll, denn ihre Teamkollegin Katharina Ramsauer verletzte sich am Montag im Training an der Schulter und fällt aus. Carroll holte vor zwei Jahren in Georgien zwei Bronze-Medaillen, wurde seither aber von Verletzungen ausgebremst und fuhr nur noch einmal in die Top-Ten. Nach einer Sprunggelenkverletzung beim Weltcup-Auftakt im Dezember 2023 zog sie sich im vergangenen Dezember eine Schulterverletzung zu und stieg erst vor vier Wochen wieder in den Weltcup ein.