Grüne fordern das Ende der „Steiermark Schau“

„Erscheint wie ein Schritt in Richtung ungarische Verhältnisse“

Auch die Szene selbst regiert mit Kritik: „Das sind Methoden, wie wir sie gerade in Amerika erleben und wie ich nicht gedacht hätte, sie jemals in dem Land erleben zu müssen, das sich noch vor Kurzem einer Reformpartnerschaft gerühmt hat“, sagt Michaela Leutzendorff-Pakesch vom HOCHsommer Art Festival. In eine ähnliche Kerbe schlägt Ed. Hauswirth vom Theater im Bahnhof: „Das ist jedenfalls nicht die große steirische Tradition mit Koren, Jungwirth und Strobl, auf die man sich gerne beruft. Das erscheint wie ein Schritt auf dem Weg in Richtung ungarische oder slowakische Verhältnisse.“