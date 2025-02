„Fatales Zeichen für das Kulturland Steiermark“

Einen Tag nachdem bekannt wurde, dass die neue Landesregierung den Großteil der Mitglieder des Kulturkuratoriums, das bei den Fördervergaben berät und erst im Jänner 2024 neu besetzt wurde, in die Wüste schickt, wurden heute bereits die Neubesetzungen des Kuratoriums bekannt – mit einigen alten Bekannten, wie dem ehemaligen Kulturlandesrat Christian Buchmann, aber auch vielen neuen Gesichtern. Auffällig an der Wahl (siehe Infokasten unten) ist: Die Frauen sind eindeutig in der Minderzahl (nur 4 von 15), Vertreter der Freien Szene sind so gut wie keine dabei, dafür viele Personen mit Nähe zu ÖVP und FPÖ.