Kriminelle vor Take-off am Airport-Gate gestoppt

Diebstahl am Flughafen

Diese leitete eine Fahndung ein. Die Verdächtigen wurden durch Kamerarückverfolgung rasch identifiziert und konnten knapp vor dem Abflug am Gate C 75 gestoppt werden. Sofort holte einer der Männer den Schmuck aus der Hosentasche. Das Duo gestand. Die Beute wurde der Besitzerin zurückgegeben.