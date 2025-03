Mehrtägiges Skiabenteuer endete mit fatalem Sturz

Am letzten Tag kam es zum fatalen Unfall

Am Samstag startete die Gruppe von Pfunds aus Richtung Samnaun – es ging weiter auf die Heidelberger Hütte und nach Ischgl. Von dort fuhr die Gruppe nach Kappl, da sie über das Lattejoch ins Malfontal mit dem Endziel Pettneu am Arlberg abfahren wollte.