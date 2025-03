KAC-Crack Hochegger ist der Halbfinal-Gegner egal

Geschwindigkeit genutzt

Natürlich war auch Trainer Kirk Furey happy, dass er auch in der zweiten Saison in seiner Amtszeit mit „Co“ David Fischer unter die letzten Vier der Liga gekommen ist: „Wir konnten am Ende wieder unsere Geschwindigkeit ausspielen – den vierten Sieg zu holen, war nicht leicht. Diese kurze Pause bis zum Halbfinale brauchen wir jetzt.“ Daher gab’s am Samstag für die Mannschaft auch frei – dann startete die Vorbereitung aufs Semifinale.