Beierl: „Bin froh, dass wir das überlebt haben“

Katrin Beierl nimmt den zweiten Akt des Bob-Zweiers bei der WM in Lake Placid (New York) von Rang acht aus in Angriff. Am Freitag konnte die Niederösterreicherin mit ihrer jamaikanischen Anschieberin Christania Williams in den ersten zwei von insgesamt vier Läufen die Spitzenpilotinnen nicht gefährden, aufs Podest fehlen ihr 0,89 Sekunden.