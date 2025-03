Katrin Beierl bei WM im Mono-Bewerb Sechste

Nach zwei Läufen am Samstag noch auf Platz zwei gelegen, folgte in den beiden Läufen am Sonntag ein deutlicher Rückfall. Gold ging an die US-Amerikanerin Kaysha Love vor der Deutschen Laura Nolte, Bronze holte sich mit Elana Meyers Taylor eine weitere US-Amerikanerin. Aufs Podest fehlten Beierl 38 Hundertstel.