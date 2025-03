Missglückter Raub am Kebapstand: Bursch gefasst

Erst scheiterten sie am Personal, dann auch noch an der Kassenlade. Zwei maskierte Jugendliche hatten in der Vorwoche vergeblich versucht, einen Imbissstand in Wien zu überfallen. Einer der beiden konnte nun gefasst werden – ein aufmerksamer Polizist hatte den Burschen trotz Maskierung wiedererkannt. Der Verdächtige ist erst 15 Jahre alt.