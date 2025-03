Ein echter Wiener nimmt den Schutzärmel runter

Das bundesweite Verbot des umstrittenen Beiß- und Angriffstraining von Hunden tritt in wenigen Wochen in Kraft. In Wien setzte sich Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bereits vor Jahren für die Abschaffung der kritischen und gegen den Menschen gerichteten Praktiken ein. Tierfreunde und „Krone“-Leser jubeln!