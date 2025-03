Stille Stunde gegen Reizüberflutung im Supermarkt

Blaue, grüne, gelbe, rote Farben drängen sich an den Regalen aneinander, ziehen harte Kontraste und verschwimmen doch irgendwie ineinander. Die verschiedenen Schriftarten betteln um Aufmerksamkeit, erklären, um welche Produkte es sich handelt, was darin ist, warum man sie kaufen soll. High Protein! Ohne Zuckerzusatz! Sie schreien die Kunden förmlich an.