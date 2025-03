Ukrainische Orte nahe Kursk werden nun evakuiert

Putin: „Wir rücken an fast allen Frontabschnitten vor“

Doch laut Darstellung der russischen Regierung und mehrerer Militärblogger sind zahlreiche ukrainische Soldaten in der Region mittlerweile ziemlich eingekesselt. In seiner Reaktion auf den US-Plan für eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine ging Russlands Präsident Wladimir Putin auch auf die Lage in Kursk ein und hielt fest: „Je nachdem, wie sich die Lage vor Ort entwickelt, werden wir uns auf die nächsten Schritte einigen, um den Konflikt zu beenden und zu einer für alle akzeptablen Einigung zu kommen.“ Der Kreml-Chef erklärte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ferner, die russischen Streitkräfte würden derzeit an fast allen Frontabschnitten vorrücken.