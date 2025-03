Fast 100 Kilometer neue Radwege in Wien

Für 2025 sind es 55 Projekte und rund 24 Kilometer Radinfrastruktur die hinzukommen – macht insgesamt knapp 100 Kilometer in der aktuellen Legislaturperiode. Das Hauptradnetz in Wien soll dadurch nicht nur größer, sondern auch immer sicherer werden. Heurige Highlights: die Meiselstraße wird zur Fahrradstraße. Neue Radwege kommen auch am Rennweg, in der Neilreichgasse und in der Meiereistraße, die komplett autofrei wird. Zehn Prozent aller Wege in Wien werden bereits mit dem Fahrrad zurückgelegt.