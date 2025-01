Teurer Radweg muss nicht benutzt werden

13,7 Kilometer Radwege ohne Benützungspflicht

Doch bei der zunehmenden Anzahl an Fahrradwegen kommt hinzu, dass nicht alle benutzungspflichtig sind – mit Auswirkungen auf alle anderen Verkehrsteilnehmer. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) beantwortet in einer gemeinderätlichen Anfrage der Freiheitlichen, wie viele es davon gibt. Aktuell existieren in Wien (Stand Oktober 2024) 355,6 Kilometer Radwege mit Benutzungspflicht – 13,7 Kilometer Radwege ohne. Die Aufhebung der Benutzungspflicht wird von der MA46 (Verkehr) geprüft. Bezirke, MA28, LPD Wien und die Wiener Linien werden miteingebunden.