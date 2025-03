Österreich steht regnerisches Wochenende bevor

Schnee am Sonntag

Der Tiefdruckeinfluss hält am Sonntag an. In den meisten Regionen Österreichs regnet es zumindest zeitweise, es schneit auch ein wenig. Die Schneefallgrenze liegt an diesem Tag zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus ein und zehn Grad.