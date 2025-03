Woolness Weekend: An die Nadeln, fertig, los!

Wichtig war den Organisatorinnen, dass Frauen durchaus auch angehalten sind alleine anzureisen. „Gerade in der Strick-Community ist man sehr offen. Man kommt schnell ins Gespräch, weil man ja dasselbe Hobby hat“, sind sich die Damen einig. Einsam wird also sicher keine Strickfreundin bleiben. Man kann in der Gruppe bleiben, sich aber auch überall im Hotel hin zurückziehen. Terrasse, Kaminzimmer – oder sogar Sauna? Überall sind die Strickwilligen an diesem Wochenende gerne gesehen!