„Dancing Stars“: Alle sind für den Ballroom bereit

Blut, Schweiß und Tränen – so martialisch das auch klingen mag, wenn man an die harten Übungen der „Dancing Stars“ denkt, war garantiert wieder alles davon vorhanden. Heute Abend (20.15 Uhr, ORF 1) starten die zehn Kandidaten endlich in die neue Staffel und können gleich einmal zeigen, wofür sie sich die letzten Wochen geknechtet haben. Um dem Publikum die Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, muss in der ersten Sendung noch kein Gespann die Show verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden aber in die zweite Ausgabe am 21. März übernommen und fließen in die Entscheidung ein, welches Paar als Erstes vom Tanzparkett gefegt wird.