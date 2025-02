Chef von „Rammbock“-Bande aus Zelle geflohen

Zuerst hieß es, der Flüchtige sei am Montagmorgen mit einem Seil auf ein Dach geklettert und von dort auf die Straße gesprungen, bevor er in Richtung Bahnhof flüchtete. Die Angabe, worüber der Insasse mithilfe eines Seils aus dem Turmtrakt entkommen konnte, schloss eine Sprecherin des Justizministeriums am Montagnachmittag aus. Detailliertere Angaben zu den Umständen des Ausbruchs könne sie aus Sicherheitsgründen jedoch nicht machen. Wie dem Insassen die Flucht gelang, werde noch geprüft.