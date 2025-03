Achtsamkeitsübungen mit einem römischen Kaiser

Seine Werke werden der jüngeren Stoa zugerechnet, einer bedeutenden griechischen Philosophenschule. Was die Stoiker lehrten und wozu sie anregen wollten? In Übereinstimmung mit sich selbst und mit der Natur zu leben, seinen Platz in der Gemeinschaft zu erkennen und auszufüllen; das Unvermeidliche akzeptieren zu lernen und im besten Fall Weisheit zu erlangen. All das findet sich in wunderschönen Worten in Marc Aurels Selbstbetrachtungen.