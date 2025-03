„Gegenwind statt Rückenwind“ beim Klimaschutz

Der Klimabonus wird gestrichen; die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen entfällt; Förderungen für sauberes Heizen werden gekürzt. „Mit den Grünen in der Bundesregierung ist in den vergangenen fünf Jahren mehr vorangegangen als in den 20 Jahren davor“, sagt die burgenländische Landeshauptmann-Stellvertreterin Haider-Wallner. „Jetzt wird das Klimaministerium zerschlagen.“ Gespart werde am falschen Fleck. „Während der Klimaschutz nur noch zweitrangig erscheint, werden Milliarden für den Ausbau von Autobahnen investiert.“