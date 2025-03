Einbrecher plündern erneut Volksschule Hornstein

Der Ärger bei Bürgermeister Christoph Wolf ist groß: „Ich kann nicht glauben, dass Menschen so dumm sind.“ Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in die Volksschule von Hornstein eingebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht auf Dienstag eine Tür zum Gebäude aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Abgesehen hatten es die Kriminellen offenbar vor allem auf Bargeld. Wirklich fündig wurden sie allerdings nicht. Man habe nach dem ersten Einbruch reagiert und verwahre keine wertvollen Sachen mehr in der Schule, sagt Wolf.