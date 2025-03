Benko: Steuerberaterin unter Geldwäsche-Verdacht

„Herkunft des Betrages verschleiert“

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) verdächtigt Fuhrmann nun, in diesem Spiel mitgewirkt zu haben. Wörtlich heißt es in einem der „Krone“ vorliegenden Dokument unter anderem: Fuhrmann habe „die Weiterüberweisung des Betrages unter der Bezeichnung ,Kapitalerhöhung‘ vom Bankkonto der Familie Benko Privatstiftung an die Signa Holding GmbH“ freigegeben „sowie die Herkunft des Betrages verschleiert, indem sie die nachträgliche Erstellung eines auf die Überweisung bezogenen fiktiven Kreditvertrags und Stiftungsvorstands-Beschlusses in Auftrag gab (…)“.