Was René Benko vor seiner Festnahme getrieben hat

Die Mutter als Begünstigte

Offiziell will der Gründer des finanzmaroden Signa-Konzerns mit seinen beiden wichtigsten Stiftungen in den letzten Jahren nichts mehr zu tun gehabt haben. Weder mit der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck, noch mit der Ingbe Stiftung, die in Schaan ansässig ist. In beiden Benko-Bunkern ist die Familie rund um die mutmaßliche Stroh-Mama Ingeborg, eine pensionierte Kindergärtnerin, Begünstigte.