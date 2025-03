Auch alle Menschen mit Behinderung sind sexuell

„Man hat zu lange Menschen mit Behinderung als geschlechtslose Wesen betrachtet“, erklärt Nora Kropf vom Zentrum für sexuelle Gesundheit. Sie gibt Workshops in Sonderschulen. Generell wird mehr Sexualunterricht in Sonderschulen gefordert. Das Land Tirol will an den Bund herantreten. Für die Grünen zu wenig.