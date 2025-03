Tesla-Aktie weiter auf Sinkflug, Musk seufzt

Auf die Frage, wie Musk neben seiner Arbeit als Regierungsberater und Chef der Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) seine Unternehmen führe, antwortete Musk in einem Interview mit „Fox Business“: „Mit großen Schwierigkeiten“ und seufzte. Musks Rolle als Chef der Abteilung für Regierungseffizienz hat in den vergangenen Wochen zu „Tesla Takedown“-Protesten gegen den Autohersteller in den USA geführt. In Europa, wo Elon Musk rechtsextreme Parteien unterstützt, sind Teslas Autoverkäufe im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent eingebrochen.