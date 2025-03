Auf Willy Wonkas Spuren zum neuesten Schoko-Trend

Wer in der Sechshauser Straße 43 im 15. Wiener Bezirk vorbeischaut, staunt nicht schlecht: Im Vorhof stehen zwei Autos, ein Transporter mit riesigem Zylinder am Dach, daneben ein Oldtimer mit angebissener Schokoladentafel am Heck. Daran vorbeispaziert, führen ein paar Stufen direkt ins Glück. Hinter der Eingangstür wird man von süßen Gerüchen und vollen Regalen mit feinsten Schokolade- und Süßigkeiten-Variationen empfangen.