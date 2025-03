Bauernhof der Fachschule Kleßheim wird saniert

Schüler müssen in Winklhof oder nach Ursprung ausweichen

Die Direktorin der LFS Kleßheim, Walburga Kaiser, informiert: „Während der Umbauphase wird der praktische Unterricht in den Veredelungsbereichen umorganisiert und findet an der LFS Winklhof, der HBLA Ursprung oder auch im Seminarraum der Besamungsanstalt Kleßheim statt. Die LFS und die Landwirtschaftskammer arbeiten hier perfekt zusammen. Nach dem Umbau werden die Schüler in den modernen Lebensmittelwerkstätten die Verarbeitung und Veredelung der landwirtschaftlichen Produkte sowie die Direktvermarktung erlernen.“