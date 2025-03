Das wird eine Show: Trommler hauen auf die Pauke!

So fahnden die Musiker zusammen

Der noch junge Verein, bestehend aus sechs Musikern, wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen. „Wir haben uns durchs Studium an der Gustav Mahler Musikuniversität kennengelernt und das Schlagwerk-Ensemble gegründet“, sagt Obmann Christoph Grabuschnig. Der Schlagwerk-Lehrer aus St. Veit hat bereits mit den Wiener Philharmonikern gespielt, ist bei den Salzburger Festspielen dabei gewesen: „Die Proben für unsere Showreihe laufen auf Hochtouren.“ Vier Musiker unterrichten an den Musikschulen des Landes, zwei stehen noch mitten im Studium an der Musikuni in Klagenfurt.