OP zu teuer: Besitzer ließen Kater bei Tierarzt

Zuhause verloren

Denn die Familie schnappte „Tiger“ zwar und brachte ihn in die Tierklinik nach Tulln. Doch die Kosten der bevorstehenden Operation waren zu viel für sie. Also beschlossen die Besitzer, auf ihr Haustier zu „verzichten“ und ihn gleich an Ort und Stelle beim Tierarzt zurückzulassen. „Der Kater verlor damit an einem Tag nicht nur fast sein Leben, sondern auch gleich sein Zuhause“, beklagt man im Tierheim Krems.