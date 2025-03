Wirbel um Standort: Pumpkraftwerk am Pauliberg?

Alternativer Standort?

Zu Wort meldet sich in der Sache nun auch Norbert Pingitzer. Der Ingenieur hat beruflich viel mit Pumpspeicherkraftwerken zu tun gehabt. Auch er erachtet den Geschriebenstein als ungeeignet. Die Idee sei an sich nicht schlecht, doch die geografischen Verhältnisse seien dort nicht ideal. Pingitzer regt deswegen den Pauliberg im mittleren Burgenland als alternativen Standort an. Dieser sei besser geeignet und letztlich würde sich sowieso die Frage stellen, was mit dem Steinbruch passiert.