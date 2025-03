Patent für besseren Schlaf geht voll durch Decke

Luis Schwarzenberger ist mit seinen 84 Jahren noch einmal zum Jungunternehmer avanciert. Viele kennen den Innsbrucker als Begründer von Physiotherm. Er hat die legendären Infrarotkabinen, die mittlerweile in fast jedem Hotel in Europa (und auch in vielen privaten Haushalten) stehen, erfunden. Nach seinem Ausstieg hat er sich neuen Aufgaben gewidmet, ist aber dem Gesundheitsbereich treu geblieben.