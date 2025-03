Ukraine-Gipfel der EU: Stocker trifft Selenskyj

Auch Meinl-Reisinger und Babler in Brüssel

Ebenfalls in Brüssel sind am Donnerstag Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas trifft, und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), der an dem Treffen der europäischen Sozialdemokraten (SPE) vor dem Gipfel teilnimmt.