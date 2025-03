Taxifahrer: „Ich bin Muslim und kein Held!“

Muhammad lebt seit 15 Jahren in Mannheim. Seit 2017 sei er deutscher Staatsbürger. Er sei Taxifahrer, Familienvater, Mannheimer, sagte Muhammad. Die Stadt habe ihm viel gegeben. Nach dem Vorfall habe er kurz gesundheitliche Probleme gehabt. Nun gehe es ihm wieder besser. Er will zurück in sein normales Leben und weiter als Taxler für die Menschen da sein.