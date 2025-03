Nächste US-Krise: Nach Eiern jetzt Avocados teurer

Keine mexikanischen Avocados mehr in den USA

Die mexikanischen Avocadobauern reagierten sofort auf die hohen Zollzahlungen und pausierten ihre Avocadolieferungen in die Vereinigten Staaten. Sie wollen sich zuerst einen Überblick über die aktuelle Lage verschaffen, bevor sich mehr Avocados auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen. In der Zwischenzeit verkaufen sie die Avocados eben in Mexiko.