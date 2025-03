„Auf die Tabelle zu schauen, macht keinen Sinn“

„Nehmen jeden Gegner komplett ernst“

Will man bei der Austria für hochgezogene Augenbrauen und vehementes Kopfschütteln sorgen, muss man nur das Wort „Pflichtsieg“ in den Raum werfen. Genau so einer wartet – gemäß Papierform – auf das Sensationsteam der aktuellen Saison. Am Sonntag kommt Klagenfurt nach Wien-Favoriten. „Wir nehmen jeden Gegner komplett ernst“, sagt Maurice Malone im Gespräch mit der „Krone“. Klingt nach einem Stehsatz, bei den Violetten lebt man diesen aber. Sonst wäre es auch gar nicht möglich, dass die Austria genau diese „Pflichtsiege“ aktuell wie kein zweites Team einfährt.