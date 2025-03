„Sei kein Arsch, dann ist das Spiel gut zu dir!“

„Ich meine, das sind eine Menge Punkte.“ Wenig Pathos, dafür ein freches Grinsen. Fakt ist aber: Mit seinen Taten auf dem Court ist LeBron James deutlich stärker als mit den Worten. „Natürlich ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wo ich herkomme. Ich habe schon als kleines Kind mit dem Spiel angefangen, habe den Sport geliebt und gehofft, dass ich eines Tages auf höchstem Niveau spielen kann. Es ist also ziemlich cool, das zu sehen“, ergänzte der 40-Jährige nach seinem Meilenstein beim 136:115-Sieg der Lakers gegen die New Orleans Pelicans. Mit 49.999 Zählern in der weltbesten Basketball-Liga war er in das Spiel gestartet, danach waren es 50.033! Womit LeBron Raymone James senior der erste Athlet ist, der in der Geschichte der NBA mehr als 50.000 Punkte erzielt hat.