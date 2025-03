Auböck meldet sich zurück und wechselt in die USA

Wechsel in die USA

Im März wird Auböck in die USA übersiedeln und dort weiter an seinem Comeback arbeiten. „Ich werde in den USA mit meiner Freundin zusammenziehen, die dort auch als Trainerin arbeitet. Die Voraussetzungen sind perfekt für mich. Ich kann mich einer Trainingsgruppe anschließen und habe damit alle notwendigen Annehmlichkeiten, um mich in Ruhe vorzubereiten.“ Bei der WM will Auböck über 200 und 400 Meter starten: „Das sind die Distanzen, über die ich mir am meisten ausrechne. Aus jetziger Sicht wäre ein Platz unter den Top 16 ok. Also das WM-Semifinale. Die nächsten Wochen werden zeigen, wo die Reise hingeht und was möglich ist. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, bald wieder auf dem Startblock zu stehen und `take your marks´ zu hören.“