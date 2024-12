Immer mehr Österreicher arbeiten in Teilzeit

„Immer mehr Menschen in Österreich arbeiten Teilzeit, befristet, geringfügig oder in Leiharbeit. Im Jahr 2013 stand weniger als ein Drittel der unselbstständig Erwerbstätigen in solchen Beschäftigungsverhältnissen, 2023 waren es 36,7 Prozent“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.