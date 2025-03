Frauenanteil in Chefetagen noch immer sehr gering

Frauen sind nach wie vor in den Chefetagen der heimischen Unternehmen unterrepräsentiert. Die Geschäftsführungen der größten Unternehmen sind 2025 noch immer in Männerhand, geht aus dem aktuellen „Frauen. Management. Report“ der Arbeiterkammer (AK) hervor. Besser sieht es in den Aufsichtsräten großer und börsennotierter Unternehmen aus: Seit der Einführung einer verbindlichen 30-Prozent-Quote 2018 stieg der Anteil der weiblichen Kontrollorgane von 22,4 auf 38 Prozent.