Pkw überschlägt sich – Fahrer bleibt unverletzt

Spektakuläre Szenen ereigneten sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L205 im Bregenzerwald. Bei Hittisau geriet ein Pkw-Lenker aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern, schlitterte zunächst in den Straßengraben, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und überschlug sich anschließend in einer Wiese.