Zahn ausgeschlagen! Was Sie sofort tun sollten

Schnell ist es passiert und nach einer Rangelei unter Sportlern landet der Zahn im Gras oder in der oft blutigen Hand. Ein Albtraum-Szenario für viele Eltern. Jetzt heißt es, kühlen Kopf zu bewahren und rasch zu handeln, um den „Beißer“ zu retten. Doch was ist jetzt am besten zu tun?