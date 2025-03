Nach Herz-OP will Judo-Veteran wieder auf Matte

Rettende Operation

Damit wandte er sich an Primar Prof. Dr. Dominik Wiedemann, Leiter der Abteilung für Herzchirurgie am Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt. Dieser erkannte die Problematik und stellte die Indikation zur Operation. Die aneurysmatische Ausweitung der Hauptschlagader wurde ersetzt und noch in der gleichen Sitzung führte Prof. Wiedemann eine Ablationsbehandlung des Reizleitungssystems durch.