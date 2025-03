Warum immer mehr Gockel auf der Straße landen

Der Trend hat jedoch auch seine Tücken – in erster Linie vor allem für Hähne. Denn für diese haben die meisten Hobbyfarmer so gar keine Verwendung. „Lässt man die Hennen brüten, werden aus den Eiern aber nicht nur Hennen schlüpfen. Erwachsene Hähne vertragen sich in den meisten Fällen jedoch nicht“, weiß Andrea Specht, Präsidentin des Niederösterreichischen Tierschutzvereins.