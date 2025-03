Grip, Schutz und Performance für jedes Abenteuer!

Mit vier innovativen Schuhmodellen, dem dem Norvan LD 4, dem Vertex Speed, dem Konseal und dem Norvan Nivalis setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für leistungsstarke Schuhe in den Bergen. „Unsere erweiterte Produktlinie bietet eine einzigartige Schärfe für Leistung in bergigem Terrain, getreu unserem Markenethos und unseren Athleten“, erklärt Ovi Garcia von Arc’teryx in einer Pressemitteilung. „Die Arbeit, die unser Team an der Produktfront geleistet hat, ist hervorragend, und wir sind zuversichtlich, dass wir der führende Anbieter von erstklassigen Bergschuhe werden.“