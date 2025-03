Neues Verbotsgesetz

Seit Herbst 2023 gilt in Österreich die zweithöchste Terrorwarnstufe. Trotzdem beschleicht viele Bürger das Gefühl, unsere Exekutive stehe dem islamistischen Terror ohnmächtig gegenüber. „Die Gefährder gehören rausgeschmissen“, hat ein „Krone“-Leser zu meiner jüngsten Kolumne über die „Insel der Unseligen“ gepostet. Tatsächlich halten die Behörden rund 650 Personen im islamistischen Bereich in Österreich unter Beobachtung. Unser ranghöchster Terrorbekämpfer, DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner, spricht von einer dreistelligen Zahl an Hochrisiko-Gefährdern, die potenzielle Bereitschaft zur Gewaltanwendung an den Tag legen. Leserin „nene50“ kommentierte: „Wie wär‘s mit Abschiebung und bis dahin Sicherheitsverwahrung? Wenn die Gesetze das nicht hergeben, dann muss man eben entsprechende erlassen.“ Das trifft es auf den Punkt: Wir benötigen härtere Gesetze und schärfere Strafen.