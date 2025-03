Nach 64 Jahren! Ski-Damen kehren auf Streif zurück

Das ist ein Hammer! Erstmals seit 64 Jahren finden Damen-Skirennen auf der Kitzbüheler Streif statt: Zwei Europacup-Super-Gs am Samstag und Sonntag. Die legendärste Strecke der Welt wird aber natürlich nicht von A bis Z bezwungen. Gestartet wird am Fuße der Mausefalle, das Ziel ist am Oberhausberg.