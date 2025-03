KAC legt mit 4:0-Sieg los, Villach verliert 1:4

Die Rotjacken verstanden aus auch gut, mit den Scharmützeln der Südtiroler umzugehen, antworteten ihrerseits mit Härte. Als Hochegger vorm Tor eiskalt blieb und mit der Rückhand auf 3:0 stellte, war die Partie in Minute 46 so gut wie entschieden. Am Ende traf noch Petersen bei einem Solo alleine vor Gäste-Goalie Pasquale mit einem Lupfer unter die Latte – und so gab‘s zum Play-off-Auftakt ein 4:0 und sogar ein Shutout für den starken Goalie Dahm.