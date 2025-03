Opfer (22) nach Schuss in Brust außer Lebensgefahr

Schwerer Fehler unterlaufen

Sofort wurde der junge Mann ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. „Dort wurde er erfolgreich notoperiert, ist nun stabil und außer Lebensgefahr. Noch am Samstag soll er aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt werden“, so Zöbl am Samstagvormittag. Der Schütze sei ein langjähriges Mitglied und immer zuverlässig gewesen. „Aber da ist ihm ein schwerer Fehler unterlaufen.“ Dafür schäme sich der 63-Jährige, sei am Boden zerstört und habe sogar um seinen Ausschluss aus dem Verein gebeten – was der Obmann vorerst aber nicht tat.