Wirbel um Müll-Deponie: Jetzt droht die Räumung

Räumung steht im Raum

Im Moment geht man daher von einer notwendigen Räumung der Deponie aus. Zusätzlich wurden weitere Probeschürfe, auch in älteren Arealen, angeordnet und durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keinerlei ungeeignetes Material in der Deponie verbleibt. All dies wird unter behördlicher Überwachung durchgeführt.