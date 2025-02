In Linz beginnt‘s! „Wunschlos ist das keines“

„Es wird von mir jetzt niemand hören, dass es das erwartete Los oder unser Wunschlos war“, so Lange in einer ersten Reaktion. „Klar, rein rechnerisch, vom Tabellenplatz her ist es besser, wenn man gegen den Viertplatzierten spielt, als gegen den Dritten oder den Zweiten. Aber Linz ist eine richtig gute Mannschaft, wir haben in Linz heuer zwei von zwei Spielen verloren – und um ins Semifinale zu kommen, müssen wir uns zumindest das Heimrecht holen. Das heißt, einmal in Linz gewinnen. Das ist natürlich machbar, aber es wird schwer genug.“